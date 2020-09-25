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老婦遭告知「涉刑案應交80萬」 警民聯手逮獲詐欺車手
台北市一名年約70歲老婦日前接獲不明來電，自稱地方法院專員，指老婦涉及刑案，須交付現金80萬元，否則將處有期徒刑；婦人聽聞後搭乘計程車前往超商準備面交財物，路途中與對方通話時，機警的計程車司機察覺有異，將婦人載往鄰近派出所求助，經警方介入了解後，在約定地點埋伏，順利逮獲賴姓詐欺車手，保住老婦財物。
警方調查，該名婦人受詐騙集團成員矇騙，心生畏懼，9月23日下午5時許搭乘計程車，準備前往台北市中華路一段一間超商外當面交付80萬元現金，途中仍與詐團成員通話聯繫，計程車司機越聽越不對，懷疑婦人是遭受詐騙，便建議婦人直接向警方求助。
婦人與司機一同到鄰近的南海路派出所時，老婦已害怕地全身發抖，深怕自己無緣無故涉及刑案，將面臨徒刑，警方介入了解後安撫老婦情緒，並趁勢與詐欺車手約定地點，假裝要交付財物，同時派員在該處埋伏。
警方與婦人在約定的超商外就位後，一名形跡可疑、持續使用手機通話的男子也終於現身，當場被依現行犯逮捕。警方發現該名賴姓詐欺車手年僅20歲，在其身上查扣金融卡、存摺、行動電話等證物，詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，如健保局、電信局、檢察官及警察單位，以致電方式提及「涉及刑案」「監管帳戶」「偵查不公開」等關鍵字，約定保密進行面交或匯款詐取財物，均為詐騙手法。
如遇此種詐騙手法，應儘速致電165查證，為確保民眾財產安全，警方將持續分析轄內詐騙案件，針對詐騙車手易出沒處所，規劃防制車手勤務，持續機先防制，有效遏止詐騙歪風。
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