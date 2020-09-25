三重客運司機撞死人 連續4小時上班未休息公司罰40萬

北市內湖區本周發生三重客運藍26公車衝撞至人行道，釀一死一傷，外傳駕駛因疲勞釀禍，北市勞動局派員至三重客運勞檢，發現司機連續工作4小時，未有30分鐘休息時間，有違「勞動基準法」第35條，今開罰40萬元罰緩。

三重客運司機連續工作4小時，未有30分鐘休息已不是第一次，勞動局表示，今年1月已開罰2萬元，8月17日公車專案勞檢時，也發現違規，已通知業者限期改善，目前仍在陳述意見期，不料9月22日發生事故，調閱事故司機行車紀錄器、上下班出勤時間，發現仍違規未改。

勞動局表示，調閱該司機工時紀錄也發現，趟次間不到5分鐘就開車，甚至從A到B站，抵達後不到1分鐘就開車，且三重客運已違規第二次，違規裁罰區間可裁處10萬至40萬元，考量違規情節重大，勞動局決定重罰40萬元。