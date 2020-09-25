快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

假交友投資詐騙 北市女子不察損失逾千萬

中央社 / 台北25日電

刑事局今天指出，詐騙集團近期常透過交友軟體以「假交友投資」誆騙民眾，受害年齡層以20到29歲最多，30到39歲次之，性別比例男女各半，北市1名40歲黃姓女子被騙逾千萬元。

刑事局統計8月數據發現，歹徒常用「假交友投資」詐騙民眾，詐騙集團先以假帳號在各社群軟體找民眾搭訕，讓被害人誤認在交往後，再提到有賺錢投資管道，誆騙被害人付款投資，取得款項後就失去聯繫。

刑事局提供辨識「假交友投資」詐騙的方法，包含投資網站客服電話僅有LINE帳號，沒有市內電話及地址；網友或網站會提到標榜保證獲利、穩賺不賠等話術或標語，且常更換收款帳戶。有這些情況時，都要小心受騙。

刑事局表示，住台北市1名40歲黃姓女子日前透過交友軟體「Badoo」認識1名自稱住中國的男網友，雙方私訊聊天一段時間，男網友稱有投資虛擬貨幣管道，可透過網站漏洞獲利；黃女未查證，2個月陸續匯出新台幣1200萬餘元，事後卻遲遲無法取回獲利金額，才知遭騙。

刑事局提醒，民眾應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品可能是詐騙，且不要輕信網友提供來路不明的投資管道，以免上當。

刑事局也統計8月假投資博弈詐騙網站，以「友點讚」等網站占多數，會持續以165專線資料庫做數據分析，並定期在165網站公布相關訊息，民眾也可利用趨勢科技「防詐達人」即時查詢。

詐騙集團 交友軟體

延伸閱讀

北市警界異動布達 原交大隊長接中正一分局長

詐騙集團機房隱身豪宅 檢警攻堅逮12人聲押獲准

雲林縣警局長交接 刑事局副局長朱宗泰走馬上任

北市推親子帳號綁定 柯文哲：須輔導有困難者

相關新聞

影／基隆3歲男童保母家中猝死 死因調查中

基隆市一名3歲男童，今天中午休後，約3點多被發現死在保母家中，警方到埸調查死因...

三重客運司機撞死人 連續4小時上班未休息公司罰40萬

北市內湖區本周發生三重客運藍26公車衝撞至人行道，釀一死一傷，外傳駕駛因疲勞釀禍，北市勞動局派員至三重客運勞檢，發現司機...

夫妻離異仍同住 疑經濟壓力大攜9歲子燒炭輕生幸均救回

台中市大甲區驚傳人倫悲劇，一對夫妻已離異但仍同住，疑因經濟壓力大，夫妻帶9歲兒子在房間內燒炭輕生，男童的祖母今早欲叫孫子...

單親媽辛苦帶大自閉兒 疑因投資血本無歸選擇攜子輕生

43歲周姓女子疑因投資失利等，帶著20歲的兒子在新北市三重區的住處燒炭雙亡，其前夫張姓男子近日聯繫不上母子倆，前往查看才...

基隆東岸高架橋掉石塊險砸人車 行人：難道要戴安全帽

基隆市東岸高架橋今天上午9時許，護欄外牆有大片水泥塊剝落，往下砸後碎成很多小石塊，幸好沒有砸到人車，但路過的民眾直喊好危...

安平商港傳火警 包商焊接不慎引燃貯槽外泡綿

台南市安平商港內今天中午11時37分傳出火警，高雄港務局委外廠商焊接時不慎引燃貯槽外泡綿，高雄港務局派出消防車灌救，也通...

影／轟！大貨車停車「倒退嚕」 幼兒園外牆變電箱全毀

林姓大貨車駕駛今天上午在嘉義市金龍街卸貨時，疑手煞車未拉緊、車子未入停車檔，大貨車後滑撞擊一幼兒園外牆變電箱，巨大撞擊聲...

詐騙集團機房隱身豪宅 檢警攻堅逮12人聲押獲准

雲林地檢署日前指揮調查局中機站、雲林調查站成立專案小組，鎖定隱身在雲林縣的詐騙集團機房，深夜攻堅逮捕12人，不法所得估計...

何嘉仁雙語幼兒園疑施暴5歲女童 教育局：最重罰60萬

新北市中和區何嘉仁幼兒園傳出施暴事件，一名郭姓單親媽媽女子9月初向警方報案，指女兒於午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊...

酒駕被吊照 無照男再犯酒後連撞6機車肇逃被逮

有酒駕前科、駕駛被吊銷的徐姓男子，今天凌晨1時許，涉嫌酒後駕車返家途中，在宜蘭市東港路2段因閃避機車，車輛打滑失控，連撞...

何嘉仁雙語幼兒園老師疑拉扯重摔5歲女童 單親媽氣憤提告

單親媽媽郭姓女子今年9月初向警方報案，指稱女兒就讀新北市中和區何嘉仁私立雙語幼兒園，於午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊，還從...

疑經濟壓力大…阿嬤叫人吃早餐 發現父母攜9歲子燒炭輕生

台中市大甲區今早驚傳雙親攜子燒炭輕生事件，9歲男童阿嬤今早欲叫兒子與孫子起床吃早餐，但房間內散發濃濃燒炭味，趕緊進門查看...

熱門新聞

何嘉仁雙語幼兒園老師疑拉扯重摔5歲女童 單親媽氣憤提告

疑經濟壓力大…阿嬤叫人吃早餐 發現父母攜9歲子燒炭輕生

雲林豪宅淪為詐騙窩！檢警攻堅偵破詐騙集團基地

昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

花蓮警調職前夕疑自戕不治 分局長哀嘆「怎麼會…」

設局騙百億富商吳振隆投資牛樟芝3億 北檢聲押三人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。