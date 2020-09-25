假交友投資詐騙 北市女子不察損失逾千萬

刑事局今天指出，詐騙集團近期常透過交友軟體以「假交友投資」誆騙民眾，受害年齡層以20到29歲最多，30到39歲次之，性別比例男女各半，北市1名40歲黃姓女子被騙逾千萬元。

刑事局統計8月數據發現，歹徒常用「假交友投資」詐騙民眾，詐騙集團先以假帳號在各社群軟體找民眾搭訕，讓被害人誤認在交往後，再提到有賺錢投資管道，誆騙被害人付款投資，取得款項後就失去聯繫。

刑事局提供辨識「假交友投資」詐騙的方法，包含投資網站客服電話僅有LINE帳號，沒有市內電話及地址；網友或網站會提到標榜保證獲利、穩賺不賠等話術或標語，且常更換收款帳戶。有這些情況時，都要小心受騙。

刑事局表示，住台北市1名40歲黃姓女子日前透過交友軟體「Badoo」認識1名自稱住中國的男網友，雙方私訊聊天一段時間，男網友稱有投資虛擬貨幣管道，可透過網站漏洞獲利；黃女未查證，2個月陸續匯出新台幣1200萬餘元，事後卻遲遲無法取回獲利金額，才知遭騙。

刑事局提醒，民眾應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品可能是詐騙，且不要輕信網友提供來路不明的投資管道，以免上當。

刑事局也統計8月假投資博弈詐騙網站，以「友點讚」等網站占多數，會持續以165專線資料庫做數據分析，並定期在165網站公布相關訊息，民眾也可利用趨勢科技「防詐達人」即時查詢。