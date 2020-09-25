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夫妻離異仍同住 疑經濟壓力大攜9歲子燒炭輕生幸均救回

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大甲區驚傳人倫悲劇，一對夫妻已離異但仍同住，疑因經濟壓力大，夫妻帶9歲兒子在房間內燒炭輕生，男童的祖母今早欲叫孫子起床吃早餐，卻發現3人躺在房間內，嚇得趕緊報案，3人送至光田綜合醫院搶救，目前生命跡象穩定，詳細原因由警方調查釐清中。

今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案，指台中市大甲區中山路一段一處民宅的房間內有燒炭跡象，共有3名傷者，其中41歲劉男、9歲劉姓男童已由光田醫院救護車送醫；37歲許女則意識不清，給予急救處置後也送往光田醫院治療。

警方調查，9歲男童就讀國小三年級，其雙親已離異，但母親仍與前夫同住，今天上午7時許，男童的祖母到三樓要叫孫子起床吃飯，卻在門口聞到濃厚燒炭味，趕緊開門查看，發現兒子躺在地上，床上則躺著孫子與前媳婦，立即打119通報，並打開窗戶通風，警消到場立即將人送醫。

劉男及男童到院時意識清醒，經治療生命徵象穩定，目前住院治療中。許女因一氧化碳中毒，到院時意識不清、嗜睡，經治療目前生命徵象暫時穩定，後續安排高壓氧治療中。

據了解，男童與祖父母及父母一家五口同住，劉男與許女已離婚一年多，兩人都在工廠擔任作業員，目前仍同住，疑似因積欠龐大債務，才會想不開帶男童輕生。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，該家庭沒有高風險、家暴、兒暴等家庭問題通報記錄，也不具低收、中低收等福利身分，社工已經趕往醫院協助。

中市府教育局表示，男童在學校表現正常，與老師、同學的互動都不錯，可能是家庭方面因素引起；學校已進行校安通報，並啓動班級個人及團體輔導機制。

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一對夫妻已離異但仍同住，疑因經濟壓力大，帶9歲兒子在房間內燒炭輕生。記者余采瀅／翻攝
一對夫妻已離異但仍同住，疑因經濟壓力大，帶9歲兒子在房間內燒炭輕生。記者余采瀅／翻攝

台中市

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