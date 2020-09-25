單親媽辛苦帶大自閉兒 疑因投資血本無歸選擇攜子輕生
43歲周姓女子疑因投資失利等，帶著20歲的兒子在新北市三重區的住處燒炭雙亡，其前夫張姓男子近日聯繫不上母子倆，前往查看才發現兩人已明顯死亡。
據悉，周疑似患有憂鬱症，是外籍新住民，兒子則患有自閉症，未完成高中學業；周與丈夫離異後，與兒子同住在中央北路前夫所有的公寓，獨自一人將他撫養長大，還存了一筆積蓄，未料卻因誤信友人，投資期貨失利後血本無歸。
她疑因此受到打擊，選擇與兒子在家燒炭，昨天前夫張男發現許久聯繫不上母子兩人，下午前往住所查看並請鎖匠開門，驚見周躺在床上，兒子躺在地板，兩人均無生命跡象。警方獲報到場，發現現場房門反鎖、無打鬥痕跡，地上還有金爐裝著燒過的碳，並留有遺書，初步研判無外力介入。
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