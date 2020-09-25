基隆東岸高架橋掉石塊險砸人車 行人：難道要戴安全帽

基隆市東岸高架橋今天上午9時許，護欄外牆有大片水泥塊剝落，往下砸後碎成很多小石塊，幸好沒有砸到人車，但路過的民眾直喊好危險，因下方忠一路剛好是人行穿越道，平時很多人經過。市府已派人將掉落石塊清除，並表示會補強。

市議員呂美玲表示，她提醒民眾注意東岸高架有「落石」，過去她在議會曾多次提及東岸高架是危橋，也希望全面整修，但市府一直都是監測及部分修繕，再這樣下去，恐將發生重大公安事件，請市府應積極應用前瞻計畫經費，盡速全面規畫整建，以保障用路人車安全。

呂美玲說，橋下是人行道，每天走的人非常多，車流也很大，汽機車來來往往，萬一被砸到後果不堪設想，今天可能剛好下方沒有人車，下次還會這麼幸運嗎？