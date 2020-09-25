台南安平商港驚傳火警已撲滅 無人受困傷亡
台南市安平商港6號碼頭今天驚傳火警，初報是水泥倉儲防塵套起火，火勢已撲滅，所幸無人受困及傷亡。
內政部消防署高雄港務消防隊上午11時32分獲報，台南市安平商港6號碼頭水泥倉儲發生火警，立刻派人灌救，且請求台南市消防局支援。
不過，台南市消防局救援人車還未抵達現場，就被告知安平商港火警危機解除，火勢已撲滅。
高雄港務消防隊人員表示，現場初報是水泥倉儲防塵套起火，火勢已撲滅，無人受困及傷亡，起火原因有待調查。
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