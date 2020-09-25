台南安平商港驚傳火警已撲滅 無人受困傷亡

近日在台北市市民大道上，一間美式餐館發生氣爆，爆炸引發的巨響傳遍整個街上，玻璃也噴飛到門口外的安全島，地面一片狼藉，玻璃碎滿地，所有裝飾品與盆栽撒落一地，多名警察現場關心狀況並協助指引車輛避免輾過玻璃碎片。事件發生後，老闆娘霸氣表示：「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」

2020-09-25 10:23