何嘉仁雙語幼兒園疑施暴5歲女童 教育局：最重罰60萬

新北市中和區何嘉仁幼兒園傳出施暴事件，一名郭姓單親媽媽女子9月初向警方報案，指女兒於午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊，還從女兒身上跨過，導致女兒身心受創，甚至出現情緒焦慮，憤而向幼兒園老師提告。對此園方回應，因女童當時不睡覺，才將她請出外面，並沒有摔、拖、拉的動作；教育局則表示，經檢視監視器，老師有拉幼生到門外，倘確有不當管教或對待之行為，最重可裁處60萬。

記者致電給該幼兒園，園方指出，當天並沒有像女童母親說的，有摔、拖、拉的動作，因為女童沒有睡覺影響到同學，老師請女童到外面時，女童的手扶著門框，老師為了要關上門，才將她的手撥開，怕夾到女童的手，但女童就順勢坐在地上，不願起來，老師與其他同仁也有持續陪伴，並沒有所謂不聞不問。

園方表示，事發隔天，警方跟女童家長都有來幼兒園，當時也有確定女童身上沒有任何傷勢，不料後來卻傳出有驗傷單，很驚訝為何跟當時說的完全不同；至於女童媽媽說沒有要繼續就讀，園方也答應願意退費，不料卻被回應「準備等著索賠」，園方強調，絕沒有不當管教，相關資料都交由教育局跟警方處理。

教育局表示，9月10日接獲家防中心通報後，隔日立即到園瞭解事發經過，並啟動調查機制，經檢視監視器畫面，老師有拉幼生到門外，已於9月14日移送監視畫面及行為人資料至相關單位查證，是否有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事。