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何嘉仁雙語幼兒園疑施暴5歲女童 教育局：最重罰60萬
新北市中和區何嘉仁幼兒園傳出施暴事件，一名郭姓單親媽媽女子9月初向警方報案，指女兒於午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊，還從女兒身上跨過，導致女兒身心受創，甚至出現情緒焦慮，憤而向幼兒園老師提告。對此園方回應，因女童當時不睡覺，才將她請出外面，並沒有摔、拖、拉的動作；教育局則表示，經檢視監視器，老師有拉幼生到門外，倘確有不當管教或對待之行為，最重可裁處60萬。
記者致電給該幼兒園，園方指出，當天並沒有像女童母親說的，有摔、拖、拉的動作，因為女童沒有睡覺影響到同學，老師請女童到外面時，女童的手扶著門框，老師為了要關上門，才將她的手撥開，怕夾到女童的手，但女童就順勢坐在地上，不願起來，老師與其他同仁也有持續陪伴，並沒有所謂不聞不問。
園方表示，事發隔天，警方跟女童家長都有來幼兒園，當時也有確定女童身上沒有任何傷勢，不料後來卻傳出有驗傷單，很驚訝為何跟當時說的完全不同；至於女童媽媽說沒有要繼續就讀，園方也答應願意退費，不料卻被回應「準備等著索賠」，園方強調，絕沒有不當管教，相關資料都交由教育局跟警方處理。
教育局表示，9月10日接獲家防中心通報後，隔日立即到園瞭解事發經過，並啟動調查機制，經檢視監視器畫面，老師有拉幼生到門外，已於9月14日移送監視畫面及行為人資料至相關單位查證，是否有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事。
教育局說，倘確有不當管教或不當對待之行為，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，行為人最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，並依情節重大情形移請司法查察。
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