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何嘉仁雙語幼兒園老師疑拉扯重摔5歲女童 單親媽氣憤提告
單親媽媽郭姓女子今年9月初向警方報案，指稱女兒就讀新北市中和區何嘉仁私立雙語幼兒園，於午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊，還從女兒身上跨過，導致女兒身心受創，就診後經醫師判斷有情緒焦慮症狀，原本以為是自已女兒不乖，到幼兒園觀看監視器畫面，發現園方前後說法不一，不僅向平面媒體投訴，也對幼兒園動手老師提告傷害，警方已依法受理並開立報案三聯單。
教育局表示，9月10日接獲家防中心通報後，隔日立即到園瞭解事發經過，並啟動調查機制，經檢視監視器畫面，老師有拉幼生到門外，已於9月14日移送監視畫面及行為人資料至相關單位查證，是否有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事。
在服務業擔任管理職務的郭女日前向平面媒體投訴表示，獨自扶養5歲的女兒，為讓孩子更好的教育，每年花費20多萬學費，讓女兒就讀私立國際幼兒園，也順利升學到大班，
幼兒園於本月9日晚上傳LINE給她表示，其女兒在午休時間，拿著被子走出教室睡在走廊，希望家長能注意女兒行為。她原以為是女兒不乖，但追問女兒後發現雙方說法有出入，隔天到園內看監視器畫面，驚見女兒疑似遭老師暴力對待，由於園方事後處理態度先是推託否認，立後還消極回應「不然退費處理」，讓她無法接受，覺得園方欠她一個公道，氣憤報警提告。
幼兒園表示，小朋友並無受傷，目前已交由警方、教育局偵辦、釐清，也由於目前正在調查，不便公開說明。
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