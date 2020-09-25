詐騙集團機房隱身豪宅 檢警攻堅逮12人聲押獲准

詐騙集團在雲林承租高級豪宅作為機房，掩護不法，向大陸人民詐騙。 聯合報記者陳苡葳／攝影 雲林地檢署日前指揮調查局中機站、雲林調查站成立專案小組，鎖定隱身在雲林縣的詐騙集團機房，深夜攻堅逮捕12人，不法所得估計達人民幣數百萬元，蕭姓男子等人今天聲押獲准。

專案小組接獲情資，有詐騙集團今年7月從北部流竄到南部，經多方蒐證後，日前深夜執行搜索攻堅行動，當場逮捕蕭姓男子等12人，查扣筆記型電腦、行動電話、監視器及被害者個資等證物。

雲林地檢署主任檢察官江金星今天表示，以蕭姓男子為首的詐騙集團因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，從中國大陸返台後，今年7月起招兵買馬，在雲林縣大埤鄉設立電信機房。

蕭姓男子承租高價及舒適的豪宅作為掩護，提供三餐讓詐騙集團成員集中在豪宅內工作，都為20、30歲年輕人。

江金星表示，詐騙集團利用二類電信架設網路託撥系統，向不特定中國地區發送已核撥醫療保險費不實語音詐騙簡訊，誘使被害人回撥電話，由集團成員假扮中國醫保局人員虛偽核對基本資料並套問被害人身分，並指其涉及醫療保險詐欺刑責，若主動匯回上述已核撥款項，醫保局將不予追究，藉此詐騙。

專案小組清查，詐騙集團得手人民幣數百萬元，蕭姓男子等12人依違反加重詐欺罪移送法辦。

檢方昨天複訊，認為蕭姓男子等12人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，今天凌晨向法院聲請羈押獲准。