澎湖縣警局新局長劉鴻烈上任 賴峰偉盼強化員警英語
澎湖縣警局今早舉辦局長交接儀式，內政部警政署警政委員徐緒昕擔任監交人，新任局長劉鴻烈從卸任局長楊鴻正手中接下印信並宣誓就職。縣長賴峰偉出席交接典禮，並以「高風亮節、領導有方、政績卓著、有為有守」16字肯定楊鴻正任內出色，勉勵接任的劉鴻烈要讓澎湖治安無縫接軌，強化基層員警英文能力。
楊鴻正去年到任，任期1年5個月，更包含年初防疫工作啟動至今長達9個月時間，此次調任內政部警政署交通組組長。縣長賴峰偉表示，楊超前部署、不分晝夜捍衛全民健康，澎湖得以保持「零確診」紀錄，在治安、交通及防疫工作的努力與貢獻有目共睹。
縣警局指出，新任局長劉鴻烈是中央警察大學52期畢業，歷任南投縣仁愛分局、嘉義縣布袋分局、嘉義市第二分局、臺北縣海山分局分局長、臺北市松山分局副分局長、保安大隊長、信義分局分局長及內政部警政署警察通訊所所長等職務，
賴峰偉表示，除治安無縫接軌外，盼新任局長劉鴻烈提升警察同仁英文能力，以利未來10年的澎湖與國際接軌的國際化需求。
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