疑經濟壓力大…阿嬤叫人吃早餐 發現父母攜9歲子燒炭輕生

台中市大甲區今早驚傳雙親攜子燒炭輕生事件，9歲男童阿嬤今早欲叫兒子與孫子起床吃早餐，但房間內散發濃濃燒炭味，趕緊進門查看並報案，消防人員趕抵現場，發現9歲男童跟父母躺在房間內，媽媽意識不清，立即將3人送往光田醫院搶救，目前生命跡象穩定，詳細案情由警方調查釐清中。

今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案，指台中市大甲區中山路一段一處民宅房間內有燒炭跡象，共有3名傷者，其中41歲父親劉男、9歲兒子已由光田醫院救護車送醫；37歲媽媽許女則意識不清，給予急救處置後也送往大甲光田醫院。

劉男的母親今天上午要叫3人起床吃早餐，卻聞到濃濃燒炭味，趕緊開門查看，發現3人都躺在床上，許女意識不清。據了解，劉男、許女已經離異，但女方仍與前夫同住，疑似因經濟狀況不佳，才帶9歲兒子燒炭輕生，詳細輕生原因仍待警方調查釐清中。

劉男及男童到院意識清醒，一氧化碳中毒，經治療目前生命徵象穩定，目前住院治療中。許女因一氧化碳中毒，到院意識不清、嗜睡，目前生命徵象暫時穩定，後續安排高壓氧住院治療中。

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