中市大甲驚傳父母帶9歲子燒炭輕生 3人送醫搶救中

台中市大甲區中山路一段驚傳燒炭輕生事件，三人送醫。記者余采瀅／翻攝

台中市大甲區中山路一段驚傳燒炭輕生事件，一處民宅房間內散發濃厚燒炭味，消防人員趕抵現場，發現9歲男童跟父母躺在房間內，媽媽意識不清，立即將三人送往光田醫院搶救，詳細案情由警方調查釐清中。

今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案，指民宅房間內有燒炭跡象，共有3名傷者，其中父親、兒子已由光田醫院救護車送醫；媽媽則意識不清，給予急救處置後送醫。

據了解，該名爸爸41歲，兒子9歲，由大甲光田醫院救護車送往該院救治；媽媽37歲、意識不清，也送往大甲光田醫院。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )