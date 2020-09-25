聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市大甲驚傳父母帶9歲子燒炭輕生 3人送醫搶救中
台中市大甲區中山路一段驚傳燒炭輕生事件，一處民宅房間內散發濃厚燒炭味，消防人員趕抵現場，發現9歲男童跟父母躺在房間內，媽媽意識不清，立即將三人送往光田醫院搶救，詳細案情由警方調查釐清中。
今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案，指民宅房間內有燒炭跡象，共有3名傷者，其中父親、兒子已由光田醫院救護車送醫；媽媽則意識不清，給予急救處置後送醫。
據了解，該名爸爸41歲，兒子9歲，由大甲光田醫院救護車送往該院救治；媽媽37歲、意識不清，也送往大甲光田醫院。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言