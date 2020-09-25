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東區美式餐廳氣爆2員工受傷 正妹闆娘霸氣喊：我會努力養你們！

聯合新聞網 / 綜合報導

台北市市民大道一家餐廳今天下午發生氣爆，兩人受傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝
台北市市民大道一家餐廳今天下午發生氣爆，兩人受傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝

近日在台北市市民大道上，一間美式餐館發生氣爆，爆炸引發的巨響傳遍整個街上，玻璃也噴飛到門口外的安全島，地面一片狼藉，玻璃碎滿地，所有裝飾品與盆栽撒落一地，多名警察現場關心狀況並協助指引車輛避免輾過玻璃碎片。事件發生後，老闆娘霸氣表示：「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」

事情發生在23日下午2點左右，台北市松山區的美式餐酒館的員工疑似在料理時，將用完的卡式瓦斯罐放置離火源太近，造成瓦斯罐氣體膨脹而爆炸，所幸在廚房的兩名員工僅有輕微燙傷。不少朋友與網友關心，表示「還好失誤算小、不然後果不堪設想」、「水火無情要當心」、「加油，一切平安」。

不過自從該店老闆娘上了新聞後風向就歪了，因為本人實在太正了。有大神網友將她的身分曝光，原來是網路上有上萬名追蹤的網紅「Veeda」，姿態姣好的她擁有一張近似混血兒的精緻臉蛋，除了經營美式餐廳，也有兼職接業配。

事件發生後，老闆娘在instagram上發文反省，除了告知員工都是皮肉傷、沒有大礙外，也表示：「未來我們也會繼續加強員工教育訓練，以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生」，更喊話「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」，霸氣宣言獲得不少網友支持與鼓勵。

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謝謝大家的關心 真心覺得很溫暖 請原諒我還沒有時間一一回覆跟道謝 這突如其來的意外提醒了我們 不管在哪裡都要很小心 哪怕是做了一百次的事情 稍微不注意還是有危險性的 每一個的員工都是老闆重要的資產 也是每個爸媽的寶貝 他們把你們交給我 我就有責任對你們負責 任何財物損失都比不上你們的生命 下午這件事情 是因為人為作業疏失 用完的卡式瓦斯罐放置在離火源太近處造成的意外 對於讓鄰居和隔壁店家受到驚嚇真的很對不起 下午去醫院看了兩名員工 雖然是皮肉輕傷 雖然目前都沒有大礙 但看了還是真的很心疼 未來我們也會繼續加強員工教育訓練 以及消防安全衛生宣導 希望能夠防止類似的情況再次發生 每一個在工作崗位上的大家一定都要注意安全喔。 非常愛我的員工🥺 我會繼續努力養你們的！

Veeda Chang（@veedachang_）分享的貼文 於 張貼

網紅 氣爆

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