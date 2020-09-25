東區美式餐廳氣爆2員工受傷 正妹闆娘霸氣喊：我會努力養你們！

台北市市民大道一家餐廳今天下午發生氣爆，兩人受傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝

近日在台北市市民大道上，一間美式餐館發生氣爆，爆炸引發的巨響傳遍整個街上，玻璃也噴飛到門口外的安全島，地面一片狼藉，玻璃碎滿地，所有裝飾品與盆栽撒落一地，多名警察現場關心狀況並協助指引車輛避免輾過玻璃碎片。事件發生後，老闆娘霸氣表示：「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」

事情發生在23日下午2點左右，台北市松山區的美式餐酒館的員工疑似在料理時，將用完的卡式瓦斯罐放置離火源太近，造成瓦斯罐氣體膨脹而爆炸，所幸在廚房的兩名員工僅有輕微燙傷。不少朋友與網友關心，表示「還好失誤算小、不然後果不堪設想」、「水火無情要當心」、「加油，一切平安」。

不過自從該店老闆娘上了新聞後風向就歪了，因為本人實在太正了。有大神網友將她的身分曝光，原來是網路上有上萬名追蹤的網紅「Veeda」，姿態姣好的她擁有一張近似混血兒的精緻臉蛋，除了經營美式餐廳，也有兼職接業配。

在 Instagram 查看這則貼文 Veeda Chang（@veedachang_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 上午 5:57 張貼

事件發生後，老闆娘在instagram上發文反省，除了告知員工都是皮肉傷、沒有大礙外，也表示：「未來我們也會繼續加強員工教育訓練，以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生」，更喊話「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」，霸氣宣言獲得不少網友支持與鼓勵。