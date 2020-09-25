花蓮暗夜惡火 連燒3棟民宅

花蓮市南京街今天清晨大火，連燒3棟木造鐵皮屋。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮市南京街今天清晨近3時起火，因為是木造鐵皮屋，加上屋內堆放大量木材，火勢迅速蔓延，消防人員鋸開鐵皮屋頂射水灌救，14分鐘內控制；其中一名女性住戶原本下落不明，消防人員入屋遍尋不著，後來她回到現場，才知道是有事外出，虛驚一場。消防人員表示，這次火災燒毀3棟房屋，起火原因正調查中。

花蓮縣消防局今天清晨2時58分接獲報案，指花蓮市建成街後方有一層樓木造鐵皮屋冒出火煙，有延燒的可能。消防局立即派出花蓮、自強、仁里、美崙等消防分隊人車趕到現場，發現起火點在南京街一處民宅。

當時現場已冒出大量濃煙，消防人員立即布線射水，因鐵皮屋內有夾層，還以電鋸居開鐵皮屋頂，再射水灌救，同時也引導並疏散住戶。火勢在清晨3時18分獲得控制，消防人員入屋搜尋後，確認沒有人員受困。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長吳佳奇說，經查現場燃燒有3戶，其中1戶消防局曾前往裝設港天宮捐贈的住警器，火警時住警器因濃煙而作動，發揮示警效果，讓兩名住戶順利逃出，提醒民眾還是要加裝住警器，維護居家安全。