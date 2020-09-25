遶境維安2.0 內埔分局祭出不參加約制會議不發道路許可
屏東縣內埔警分局轄區近來幾乎每個周末假日都有宮廟遶境，然而，部分場次遶境結束後，最後衍生鬥毆事件，廟會遶境活動時，警方接獲妨害安寧、廢棄物未清理件數也增多。內埔分局有鑑於此，從日前在遶境活動祭出「取締未戴帽」後，近日有提出「不參加約制會議不發道路許可」，並在約制會議上，邀請環保局、消防局與鄉公所共同與會，盼能強化約制。
內埔警分局指出，以往遶境年輕夥伴騎機車尾隨陣頭後方，或在街道間亂竄，都不戴安全帽，甚至左手持罐裝啤酒，邊騎機車，公然挑釁公權力，於法不容。倘酒品不佳犯怒，又轉變成街頭鬥毆的樣態。警方認為，與其事後偵處，事前防制，更有效果，「醜話講在前頭」。幾次勤務施行下來，各宮廟的遶境均能謹守份際，不致逾越。
內埔警分局交通組指出，根據道路交通安全規則137條規定，民間迎神賽會或其他類似之聚眾行為等須結隊成行通行者，應事先向警察機關申請核准；另第142條規定，未經警察機關許可，不得在道路上舉行賽會、擺設筵席。
警方在遶境前召集廟方召開約制會議，確保活動順利進行，未有涉及刑法妨害秩序罪之風險。消防局掌管的爆竹煙火管理條例，希望廟方能做好防護措施，確保民眾及公共安全；環保局權責的噪音管制法、廢棄物清理法，避免因遶境妨害其他居民環境安寧及清潔。
警方本周在分局召開萬巒鄉某宮廟的遶境約制會議，除環保局、消防局及萬巒鄉公所派員參加外，議員利八魁與會支持警方作為，呼籲廟方應善盡維持社會秩序及安寧的社會責任。
內埔警分局長蔡耀順說，遶境可以歡樂，但無須借酒助興，圓滿的遶境，更能維持宮廟文化的永續。
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