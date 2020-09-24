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雲林豪宅淪為詐騙窩！檢警攻堅偵破詐騙集團基地

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮調查局中機站、雲林調查站成立專案小組，協同新竹市刑大科偵隊、電信第2警察大隊及斗南分局等，深夜攻堅，在雲林縣大埤鄉一座豪宅，攻堅偵破一處詐騙集團的機房，逮捕12名年輕人，該集團利用疫情期間，以醫療保險費，專門詐騙大陸地區民眾，不法所得估計達數百萬人民幣，蕭姓主嫌等人今晚被聲押。

專案小組接獲情資，指一批詐騙集團，從北部流竄到南部，經多方蒐證後，於昨天深夜執行搜索攻堅行動，當場查獲蕭嫌等12人，查扣筆記型電腦、行動電話手機、監視器及被害者個資等電磁紀錄等證物。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，蕭嫌等12人於2019年底因新冠肺炎疫情影響，從大陸返台後，今年7月間起，招兵買馬，組成詐騙集團，在雲林縣大埤鄉某村設立電信機房，蕭姓主嫌承租高價及舒適的豪宅作掩護，提供三餐讓成員集中在豪宅內工作，集團男女嫌犯多半是2、30歲年輕人。

江金星表示，該集團每天利用二類電信架設網路託撥系統，向不特定大陸地區省分發送已核撥醫療保險費之不實語音詐騙簡訊，誘使大陸地區民眾回撥後，由集團成員假扮中國醫保局人員虛偽核對基本資料並套問被害人身分，待被害人表示未申辦醫療保險費後，再向民眾表示其已涉及醫療保險詐欺刑責，將面對法律追訴，如能主動將上述已核撥之款項匯回，醫保局將不予追究，使被害人心生恐懼而陷於錯誤判斷，將款項依集團成員指示匯入該詐欺集團指定的人頭帳戶內。

機房附近民眾說，他們知道豪宅內有住人，但很少看到人進出走動，不知原來是詐騙窩，太令人意外，詐騙集團賺錢容易，住得特別好。至於該集團幾月來不法所得仍在核對估算中，據了解至少可能達數百萬元人民幣。

檢察官朱啟仁、吳淑娟、郭智安及葉喬鈞等人訊問蕭姓等12名犯嫌後，他們承認所犯，涉犯刑法加重詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，今晚向法院聲請羈押。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，詐騙集團，常以工作「高薪、輕鬆」為由，吸引年輕人加入從事不法行為，藉此呼籲國人求職時必須謹慎，注意切勿貪圖高薪，從事非法工作、誤入歧途。

蕭姓詐騙集嫌承租高級豪宅，吸引年輕人組成詐騙集團，向大陸人民詐騙。圖／雲林地檢署提供
蕭姓詐騙集嫌承租高級豪宅，吸引年輕人組成詐騙集團，向大陸人民詐騙。圖／雲林地檢署提供
詐騙集團在雲林承租高級豪宅作為機房，掩護不法，向大陸人民詐騙。記者陳苡葳／攝影
詐騙集團在雲林承租高級豪宅作為機房，掩護不法，向大陸人民詐騙。記者陳苡葳／攝影
詐騙集團在雲林承租高級豪宅作為機房，掩護不法，向大陸人民詐騙。記者陳苡葳／攝影
詐騙集團在雲林承租高級豪宅作為機房，掩護不法，向大陸人民詐騙。記者陳苡葳／攝影
蕭姓詐騙集嫌承租高級豪宅，吸引年輕人組成詐騙集團，向大陸人民詐騙。圖／雲林地檢署提供
蕭姓詐騙集嫌承租高級豪宅，吸引年輕人組成詐騙集團，向大陸人民詐騙。圖／雲林地檢署提供
檢警擊破窗戶玻璃展開攻堅，將十二名嫌犯一舉成擒。記者陳苡葳／攝影
檢警擊破窗戶玻璃展開攻堅，將十二名嫌犯一舉成擒。記者陳苡葳／攝影

詐騙集團 詐欺 保險

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