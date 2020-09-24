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地下停車場堆放輪胎起火 消防局排除縱火疑煙蒂引燃

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區百福社區百七街一處大廈地下停車場，今天下午發生火警，堆放在牆邊的4顆輪胎冒煙，火勢很快被撲滅。社區居民原本懷疑是有人縱火，但消防局採證時，未發現汽油等易燃物，研判非縱火，可能是有人亂丟煙蒂惹禍。

今天下午3點多有人開車進入百七街這棟大廈停車場要停車時，發現堆放在停車格旁，靠牆的汽車輪胎冒煙，立刻迴轉上樓通報警衛，持滅火器將火勢撲滅，沒有造成人員受傷，也未波及其他車輛。

警方獲報到場，調閱社區監視器畫面後，並未發現火警發生時有人車進出停車場。基隆市消防局火災調查人員到場採證，看到輪胎以塑膠袋包裝，上面有抹布等雜物，並未發現汽油等其他易燃化學物品。

火調人員認為，若是人為縱火，輪胎早已燒毀，不太可能只有燒到表皮。因為在輪胎旁發現菸蒂，不排除常有人在那兒亂丟煙蒂，意外引燃輪胎。

基隆市百福社區一處大廈地下停車場發生火警，堆放在牆邊的4顆輪胎起火，但很快被撲滅，消防局研判可能是有人亂丟煙蒂惹禍。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市百福社區一處大廈地下停車場發生火警，堆放在牆邊的4顆輪胎起火，但很快被撲滅，消防局研判可能是有人亂丟煙蒂惹禍。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市百福社區一處大廈地下停車場發生火警，堆放在牆邊的4顆輪胎起火，但很快被撲滅。消防局採證未發現汽油等易燃物，研判非縱火，可能是有人亂丟煙蒂惹禍。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市百福社區一處大廈地下停車場發生火警，堆放在牆邊的4顆輪胎起火，但很快被撲滅。消防局採證未發現汽油等易燃物，研判非縱火，可能是有人亂丟煙蒂惹禍。記者邱瑞杰／翻攝

停車場 縱火 基隆

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