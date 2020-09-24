工地鐵條掉落砸傷人 新北市府開罰並勒令停工
28歲沈姓女子昨天騎機車行經新北市新店區安康路二段時，竟遭旁邊工地掉落鐵條砸傷，所幸送醫後無大礙。新北市府工務局今天表示，已裁罰總共新台幣3萬6000元，並勒令停工至改善達標。
沈女23日上午9時46分騎機車行經安康路二段時，遭旁邊工地掉落鐵條砸中，造成肩部挫傷，警消獲報協助送往安康耕莘醫院救護無大礙。
針對這起工安意外，新北市府工務局施工科長潘亮宇今天接受中央社記者電訪表示，經了解為該工地三樓鷹架交叉拉桿掉落，疑因未做好固定，事發當天工地人員除陪同民眾就醫，後續也將負擔醫療、慰問費用。
潘亮宇說，目前已依建築法第63、89條規定勒令停工，並處監造人、承造人各新台幣1萬8000元罰鍰，現場改善後要由建築師、技師出具檢附改善報告書，達到標準才得以復工。
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