慣竊混進基隆高中宿舍想偷東西 舍監提問答不出來露餡

20多歲陳姓男子曾涉嫌潛入北市建中、大同等高中宿舍行竊得手，昨晚涉嫌進入基隆高中學生宿舍時，舍監發現他不像高中生，詢問學校事務就讓他露出馬腳。員警獲報將陳帶回警局，警詢後，今天依竊盜未遂罪嫌將他移送法辦。

陳男昨晚8點多偷溜進入基隆高中學生宿舍，想要竊取學生財物。舍監眼尖，發現他的外貌不像學生，上前詢問他學校的一些事務，陳支吾其詞，露出馬腳，舍監馬上報警。

基隆警三分局八堵分駐所員警接獲通報，前往基隆高中宿舍處理，當時舍監和學校老師已將陳帶到辦公室，並防範趁機逃走。

陳男向員警坦承冒充學生進到宿舍，想要偷取學生財物，沒想到剛進宿舍就被舍監察覺不是學生，還沒偷到東西就被逮。

據了解，陳男是台北市人，有竊盜前科，曾多次潛入建中、大同、二信、華江等學校宿舍偷東西，昨晚進入基隆高中學生宿舍，想要重施故技，未料被識破。