國際獅子會4分會展愛心 新北消防七大隊獲贈住警器
國際獅子會300B2區第四專區第八分區所屬光明獅子會、華江獅子會、華中獅子會、中正獅子會等4分會，基於「取之於社會、用之於社會」精神，響應新北市推動五層樓以下老舊住宅安裝住警器政策，及為弱勢家庭及獨居老人免費安裝，今天捐贈消防局第七救災救護大隊住警器一批，由消防局專門委員陳勝照代表受贈。
新北市消防局自民國96年起即推動裝設住宅用火災住警器，因全市人口數現已超越400萬人，為全國之冠，轄內需要裝設住宅用火災住警器戶數高達63萬5000多戶，其中雙和區需要裝設住戶約12萬5222戶，是全市住宅密度最高，也是需裝設住警器戶數最多的區域，截至今年9月累積執行安裝5萬6999戶。
國際獅子會300B2區第四專區第八分區主席劉豈蓉、光明獅子會會長吳育舟、華江獅子會會長許子翎、華中獅子會會長洪瑞陽、中正獅子會會長郭淮和等四分會，今天拋磚引玉捐贈新北市消防局第大救災救護大隊624顆住警器，展現大愛精神，由新北消防局專門委員陳勝照代表受贈。
陳勝照表示，將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭全面到府安裝，住家建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅皆符合申請條件，可憑身分證明至附近消防分隊申請1顆領回安裝。
新北市消防局指出，藉由住宅用火災住警器即時預警的功能僅早發現火災，全市109年曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的住警器成功作動案例53件，故其越早發現火災，越能儘早逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。
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