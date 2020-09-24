精進指揮官決策能力 新北消防辦全國消防指揮工作坊
新北市消防局今、明兩天在位於林口區的緊急應變指揮學院舉辦全國指揮工作坊暨跨領域防救災策略特別講座，與會者有消防署長陳文龍、局長黃德清等人，針對文化古蹟消防、化學事故處理、長隧道公路火災等不同領域進行討論，希望藉此提升消防指揮官的決策能力。
講習時局長黃德清表示，消防指揮官得面對火災、化災、長隧道公路事故等不同災害，儘管情境不同，指揮決策的觀念卻是相通，可藉此濃縮成長學習時間。
消防局指出，此次講座邀請了行政院環保署化學局、中央警察大學、中國科技大學等專家學者與會指導，並由桃園市、台南市、雲林縣、台東縣等縣市消防局分享特殊災害事故之專業知識與應對方式。
除了演講之外，此次消防局也安排與會者運用ERCA的軟硬體設施來實施3D虛擬實境應變演練，將書面所學知識，透過指揮官的手指來操作VR搖桿，實際體驗救災時如何指揮調度。
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