基隆某大廈停車場堆置輪胎起火 疑亂丟菸蒂引燃

基隆市百七街一處大廈地下2樓停車場下午近3時，放在停車格後方的堆置輪胎突然冒出黑煙，所幸火勢很快撲滅，起初懷疑人為縱火，經火調人員到場採證，不排除是亂丟菸蒂引燃。

警方到場調閱監視器畫面後，初步並未發現火警發生當下有任何人車經過，一輛黑色轎車從外面進入停車場，發現堆放在停車格後方的汽車輪胎冒出濃煙，立刻迴轉上樓通報警衛，持滅火器將火勢撲滅，所幸沒有人員受傷。

經基隆市消防局火災調查人員到場採證，初步研判4顆汽車輪胎以塑膠袋包裝，上頭擺放乾抹布等物品，現場並未發現任何汽油等其他易燃化學物品。

火調人員初步研判，若是人為縱火，輪胎早已燒焦，不太可能只有燒到表皮，加上在輪胎旁發現菸蒂，不排除有人亂丟引起火勢，不過仍須進一步調查後才能釐清。