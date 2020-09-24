2600多萬沉香被竊 屋主質疑檢警偵辦月餘僅追回零頭

南投縣草屯鎮上月發生一起沉香竊案，白姓屋主申報損失達2600多萬，但狡猾的竊賊還將監視器電腦主機整台抱走，警方經過1個多月的偵辦後，最近申請多份搜索票捕獲3名關係人，但只找回少部份的印尼沉香，讓白姓屋主相當無奈，質疑檢警的辦案效率太差，據透露檢方已指示擴大偵辦中。

白姓屋主是一位沉香收藏家，家住南投草屯鎮，向媒體透露，自己是今年8月7日下午離開家中前往台南參加法會，隔日下午4點多回到家中，才一打開門，就發現滿地的沉香木屑，驚覺家裡遭到小偷，走進倉庫一看，所有珍貴沉香都被偷走。

經查失物包括紅土沉香5.4公斤、3.5公分的提珠1串、108顆1串、價值250萬元沉香木刻觀世音菩薩神像1尊，還有客廳的沉香，總價值2600多萬的珍貴物品遭竊，白先生說，但警方追回來的沉香，市值大概只剩10至20萬元。

白姓屋主表示，嫌犯據了解都住在雲林，都有違反森林法、竊盜、毒品等案件前科，有可能是因為之前這些犯嫌有來過家中做買賣，所以知道家裡的配置，犯嫌並可能已經觀察自己家中多時，趁其出遠門時進到屋內，就地取材、借用長梯爬進二樓進到屋內行竊。

屋主抱怨說，沉香木是珍貴的香料，中國俗語有謂「一兩沉香一兩金」之說，因此市價不菲，上月差不多時間發生在台北世貿大樓的沉香遭竊案，警方只花兩天就破案，為什麼自己的失竊案的就要那麼久，質疑因檢警效率太差，才讓竊嫌有時間銷贓。