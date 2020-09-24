製造北捷事故不爽被法辦 他5度丟屎、潑漆襲擊派出所

曾姓男子去年把報廢腳踏車丟在捷運軌道，遭判刑3年6月，仍不收斂，今年7月間疑不滿警方，自備整袋排泄物，3度丟擲巡邏警車，2度丟擲水泥漆，長安派出所多輛警車，遭噴濺排泄物及水泥漆。士林地檢署認定，曾男涉嫌丟屎、潑漆侮辱北投分局及長安派出所，依照妨害公務罪嫌起訴。

45歲曾男去年11月，把報廢腳踏車車體，從北投機廠附近的農心橋丟下捷運軌道，台北捷運列車行駛在復興崗和忠義站間，碾壓腳踏車車體中段，車廂下方集電器保險絲盒燒壞跳電，列車一度停駛。士林地院一審依照妨害舟車行駛安全，判刑3年6月。

據悉，曾疑似因案遭判刑，加上近期遭警方取締交通違規，打從心裡不滿警方作為，走在路上看到警察忍不住大吼，今年7月間甚至準備排泄物丟警車，還在半夜潑漆。長安所多輛警車遭排泄物、水泥漆攻擊，影響車輛美觀，案發後均洗車清潔。

起訴指出，曾涉嫌在7月12日上午7時許、14日上午10時許、18日下午2時許，在北投分局長安派出所前，朝長安派出所警車，丟擲排泄物，整袋排泄物噴濺在警車引擎蓋和擋風玻璃上，涉嫌侮辱北投分局及長安派出所。

除了丟屎，曾男在同年月19日凌晨1時許、上午6時許，又到警局前，涉嫌丟擲裝有水泥漆的袋子，水泥漆噴濺警車。監視器畫面拍下曾的犯行，全案依法送辦，士林地檢署認定，曾涉犯毀損警車、公然侮辱公署等罪，從重依照毀損公務員職務上掌管物品罪起訴。