失蹤10年女兒找到了！中風老婦喜極而泣感謝警花圓心願

彰化縣員林市33歲蔡姓女子10年前離家即失去音訊，其老母近年已中風，很想念女兒，員林派出所警員陳英文最近積極清查失蹤人口，一波三折終於找到蔡女，中風老母親一看到女兒激動的緊緊握住女兒的手，痛哭出聲，感謝警方在中秋前夕幫她找到女兒，讓他們能團聚。

蔡女的妹妹10年前報警其姐離家後失蹤，蔡母近年也因中風住進療養院，近來希望警方能再協尋蔡女，員林派出所所長林健民與警員陳英文即再清查失蹤人口，發現蔡女戶籍仍在員林娘家，不知到何處，即請員林警分局偵查隊偵查佐陳政彥協助調閱是否有蔡女名下相關車籍、或戶籍內人口成員等資料比對，最後發現蔡女已生有一女，戶籍在彰化市，員警即登門造訪。

原來蔡女未有婚姻記錄，但已生下一女，且因女兒是重症智能障礙及癲癇症，平常忙於照顧女兒，當年不告而別，心理也有掛礙，因此一直未再回家，員警帶著蔡女到安養院探視老母親，蔡母見到女兒當場激動痛哭，蔡女頻頻安慰母親。

年輕女警陳英文從警已三年，她的父親也是警察退休，曾在員林偵查隊服務，她說，可能受父親影響，覺得警察工作有挑戰性，又可為民服務，能幫一個老母親找到女兒，看到她們母女團聚，也覺得感動欣慰。