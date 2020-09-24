搭霸王車還砸爆司機右眼 惡男代價判5年10月賠407萬

桃園林姓男子酒後搭計程車，自認邱姓司機催促他，竟從後座硬扯邱頭髮，還用手機砸破他眼球害失明，並撂話「我是大樹林囝仔啦」，林刑事被依重傷害罪判刑5年10月，邱並主張遇害後人生變黑白，痛批林至今一個交代都沒有，共求償1214萬多元，法院判處林應賠邱407萬元，可上訴。

起訴指出，林男（37歲）2018年8月16日晚上10點多搭乘邱姓司機計程車，自認被邱催促心生不滿，身體前傾靠著駕駛座椅背，用左手拉邱後腦勺頭髮，右手拿手機突然往邱右眼猛砸1下，害對方鮮血直流，但邱擔心再遭毆忍著劇痛載林回家。

而計程車行車記錄器拍下，林先撂話稱「我要打你可以嗎」、「我真的是大樹林囝仔啦」，砸傷邱後還說「你報警啊、我們去派出所報案」，最後連185元車資都沒付就離去。邱因視網膜剝離、眼球破裂，視力剩0.01以下，已不可矯正、恢復，右眼幾乎全盲。

當時影片曝光引起社會眾怒，林這才自拍影片4度鞠躬道歉，並坦承「會面對法律責任、醫療賠償」。法院開庭時，林曾承諾願意拿30萬元分期賠償，感到很後悔；邱則說，和林無冤無仇，卻被用殘忍手段打瞎眼，痛批他實在太可惡。

刑事部分，桃園地院審酌林雖坦承，但沒有和解，依重傷害、恐嚇得利等罪，各判他5年6月、7月，應執行有期徒刑5年10月。

邱提附帶民事損害賠償，主張右眼被打瞎後無法開計程車，勞動力損失達902萬多元，且當時正值壯年，是人生巔峰，卻因為林男的暴行導致人生變黑白，失去工作痛苦莫名，林至今卻一個合理處理、交代都沒有，請求精神撫慰金300萬元，另依醫藥、工作損失等，一共向林求償1214萬多元。

而林辯論終結時未到庭，不過之前出庭曾說沒有攻擊邱眼睛，只有打到他顴骨，當天只打邱1下，自己言語上比較激動，但認為對方求償金額過高。

法院囑託醫院鑑定，認為邱男右眼傷勢勞動力減損約為37%，該部分求償應以245萬元適當，另審酌邱、林雙方不認識，林上車後毆打邱至右眼幾近全盲，身體受重大傷害、無預警暴力行為，身心承受重大壓力痛苦。