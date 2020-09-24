影／金錢糾紛鬧翻！他見對方賓士遭拖吊 趁機撂人砸車

新北市杜姓男子與羅姓男子有金錢糾紛，杜男日前撞見羅男名下賓士汽車因違停遭警方拖吊，見獵心喜，夥同3名友人埋伏在拖吊場外，趁羅男前往繳款取車時，持棍棒攔人砸車洩憤，警方出動10多名快打警方迅速到場，當場逮捕杜男等人，警詢後依妨害秩序、毀棄損壞罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，19歲杜姓男子與38歲羅姓男子原為舊識，卻因金錢借貸問題雙方起爭執，鬧得不愉快，本月22日晚上杜男與23歲趙姓男子及26歲黃男、22歲黃男和23歲曾姓女子等人，在三峽區國慶路上巧遇羅姓男子與李姓女子所駕駛的黑色賓士汽車因違規停車，正被警方依法取締並拖吊。

杜男即隨夥同趙男及黃男等人趕到拖吊場外等候，見羅男繳款領車完畢準備駛離時，杜男等人涉嫌持棍棒攔人並動手砸車，賓士汽車擋風玻璃當場破裂成蜘蛛網狀。

三峽警方接獲報案立即啟動快打警力，調派13名員警迅速趕抵，當場逮捕逞凶的杜男等人，警詢後依依妨害秩序、毀棄損壞罪嫌移送新北地檢署偵辦。