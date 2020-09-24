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遠東新埔化纖廠道生油外洩 竹縣府表示將依法重罰

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

遠東新世紀公司位於新竹縣新埔鎮的化學纖維廠昨日下午發生道生油外洩事件，影響範圍波及新竹縣市、苗栗縣，更在晚間發生油槽大火，油氣、煙霧導致許多民眾感到不適，縣府今天說明將依空汙法重罰，目前廠區全面停工，復工時間未定。

縣府表示，遠東化纖新埔廠是在昨日下午5時許，發生水煤爐幫浦軸封故障，導致管線中的熱媒油外洩，即道生油，產生油氣異味逸散影響周邊地區，情況較嚴重的地區為新埔、竹北及新竹市東區。

環保局及相關單位在現場布水霧試圖降低空氣中油氣揮發情況，不料因管線內部高溫，在晚間9點20分許，油槽升溫超過燃點，發生大火，隨後管道閥門更被燒毀，導致管線中的化學混合物不斷向外流出並燃燒，產生有害濃煙。

新竹縣消防局表示，大火直到晚間9點50分獲得暫時控制，並在10點30分得到撲滅，共出動5條水線灌救，同時也已交由火調人員將進行後續起火原因釐清，火警過程並未造成人員傷亡。

縣府環保局則表示，第一時間即派員攜帶採樣鋼瓶至現場採樣，晚間發生大火後也再次到場，並以光離子偵測器巡查，直至24日凌晨已未發現空氣中殘存濃烈油氣揮發異味，但因本次事故影響範圍廣大，決定將依空氣汙染防制法第32條，進行重罰以示懲戒。

雖然空氣異味一度造成大量民眾不適，但據周邊醫院回報，並未有大規模民眾呼吸道傷害的情形發生；中醫大新竹醫院急診室主任游俊豪則指出，因化合物燃燒對人體呼吸道有刺激性，甚至會引起頭暈、噁心等症狀，如有不適仍建議民眾就醫檢查。

縣府同時要求遠東化纖全面停工，且未定復工日期，將待事故處理告一段落後，才會允許廠方復工；遠東新世紀行政總部總經理鄭澄宇則對外表示，目前廠區部分產線暫停，整體損失金額不大，並對股東喊話公司有投保全險，對財務無重大影響。

新竹縣消防局昨晚出動多個分隊前往救災，現場布置水線灌救。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局昨晚出動多個分隊前往救災，現場布置水線灌救。記者巫鴻瑋／翻攝
原先僅是油氣外洩，相關單位以水霧降低空氣中化學揮發物濃度。記者巫鴻瑋／翻攝
原先僅是油氣外洩，相關單位以水霧降低空氣中化學揮發物濃度。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 大火 事故

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