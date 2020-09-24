萬華色情賭博治安疑慮 議員：長期被睜一隻眼閉一隻眼

台北市萬華區長期有賭博、色情、私娼氾濫等問題，如何讓灰色地帶底層弱勢存活，也避免武賭，醞釀可能發生的重大搶、竊案等治安疑慮。議員應曉薇認為，萬華區長期被貼標籤，沒有開發商願意到萬華都市更新，唯有政府繼出都更獎勵才能翻轉萬華的沈痾狀況。

萬華區議員徐立信則認為，萬華區的社會問題，應該先從解決監視系統。長期在議會警政衛生部門的議員王世堅則說，對於治安問題，除警察局要持久雷厲風行掃蕩執法，甚至不僅查不法，更要調查背後是否有集團。

應曉薇說，萬華屬於較老舊社區，本身住宅區多，但若無法配合都市計畫轉型，以目前基礎容積率225，根本沒有開發商願意到萬華區都市更新。

另外，應曉薇也提到，萬華區長期有街友、色情、私娼等問題，長期以來惡性循下，大家都睜一隻眼、閉一隻眼，不願意特別碰觸，更讓當地居民處於相當無奈。

應曉薇說，對於萬華區街友多，她主張不應將街友貼標籤，應當成一般市民，每個人都要遵守秩序，尤其越是貼街友標籤，就越讓社福單位不斷領社福費用，沒有解決到街友問題，更沒幫助街友、也沒幫到社區民眾。

應曉薇也說，據她所知，有萬華區的阿公店，早中晚有三個老闆，但這些老闆很多都是人頭戶，都是用街友掛名老闆，政府若開罰也根本沒錢繳罰款。至於私娼寮，很多萬華區房東沒有同理心，將房子租給色情工作者，所以若萬華要整頓，必須要都市更新，才能讓萬華發光發熱，以目前萬華色情、賭博等問題，光靠現在的分局警力絕對是不夠。

徐立信則表示，萬華區的社會問題，可以先透過監視系統加強改善，讓犯罪較無所遁形，甚至還有些住戶向他陳情，表示自己住的大樓，淪為色情及賭博場所，但警察來查卻都查不到。

王世堅說，萬華的問題有一部分是供需問題，但政府不能因為有少部分的弱勢性需求，就睜一眼閉一眼，例如許多外籍、陸籍性工作者很多都非法，但警察取締，都是射箭進去，去掉半隻，只針對行為，沒有針對背後的集團調查。