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生死一寸間！路口1年死500人 盼把內輪差納入駕訓課程

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

據統計過去1年路口事故約5000件，死亡人數約500人，嘉義監理所今天召集雲林縣駕訓班業者實地演練並講習，期待透過駕訓班的傳授，讓所有駕駛人能把內輪差和視野死角內化，成為學習開車的「基本功」，以降低路口事故傷亡。

嘉義監理所長李輝宏說，據統計去年路口死亡人數達近500人，佔事故約1成，比率甚高，尤以大型車轉彎發生率偏高，傷亡也相當慘重，今年元月起，除強制大型車加裝視野輔助器，在車頭兩側加裝鏡頭，轉彎可查看死角之外，用路行人和機車也自己要小心。

李輝宏說，今天邀駕訓班業者講習並實地演練，主要是希望能把內輪差和視野死角納入駕訓課程，讓駕駛新手了解內輪差和死角的可怕，內化成為開車的基本功，在路口轉彎養成「慢看停」習慣，確保安全。

雲林監理站長吳孟峰也表示，大型車視線死角，轉彎內輪差大，為避免走進死角範圍，機車和行人都一樣，尤其行人過馬路最好能把手舉高，提醒大型車司機小心，機車則最好遠離大型車。

一位陳姓司機說，他開大型車近20年，最怕的是轉彎，因同業發生事故，10件有5件以上都是轉彎看不見死角發生的，他裝了很多照後鏡還是會有死角，如今加裝視野輔助器，雙重監視大大降低視野死角。

李輝宏今天帶領到虎尾外環道，以大型車在路口實地操演用路人和大型車如何確保安全，他說，視野輔助器已納入驗車項目，違者最重可註銷牌照，罰責重，但用路人為保命，自己走路或騎機車務必養成「慢看停」「走離大型車」「舉手示警」等習慣，多一分防範少一分危險。

大型車頭加裝視野輔助器，轉彎時可馬上檢視車後死角，但如路人或機車太靠近仍有小小死角，所以用路人或機車最好遠離大型車。記者蔡維斌／攝影
大型車頭加裝視野輔助器，轉彎時可馬上檢視車後死角，但如路人或機車太靠近仍有小小死角，所以用路人或機車最好遠離大型車。記者蔡維斌／攝影
針對路口安全，嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功，並宣導用路人過馬路最好舉手。記者蔡維斌／攝影
針對路口安全，嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功，並宣導用路人過馬路最好舉手。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，針對內輪差和視野死角實地演練並希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，針對內輪差和視野死角實地演練並希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功。記者蔡維斌／攝影
針對路口安全，嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功，並宣導用路人過馬路最好舉手。記者蔡維斌／攝影
針對路口安全，嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功，並宣導用路人過馬路最好舉手。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，針對內輪差和視野死角實地演練並希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所今天邀集雲林縣駕訓班業者講習，針對內輪差和視野死角實地演練並希望能納入駕訓課程內化成為駛基本功。記者蔡維斌／攝影
監理所長李輝宏親自說明如何避開大型車的視野死角。記者蔡維斌／攝影
監理所長李輝宏親自說明如何避開大型車的視野死角。記者蔡維斌／攝影

事故 駕訓班

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