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生死一寸間！路口1年死500人 盼把內輪差納入駕訓課程
據統計過去1年路口事故約5000件，死亡人數約500人，嘉義監理所今天召集雲林縣駕訓班業者實地演練並講習，期待透過駕訓班的傳授，讓所有駕駛人能把內輪差和視野死角內化，成為學習開車的「基本功」，以降低路口事故傷亡。
嘉義監理所長李輝宏說，據統計去年路口死亡人數達近500人，佔事故約1成，比率甚高，尤以大型車轉彎發生率偏高，傷亡也相當慘重，今年元月起，除強制大型車加裝視野輔助器，在車頭兩側加裝鏡頭，轉彎可查看死角之外，用路行人和機車也自己要小心。
李輝宏說，今天邀駕訓班業者講習並實地演練，主要是希望能把內輪差和視野死角納入駕訓課程，讓駕駛新手了解內輪差和死角的可怕，內化成為開車的基本功，在路口轉彎養成「慢看停」習慣，確保安全。
雲林監理站長吳孟峰也表示，大型車視線死角，轉彎內輪差大，為避免走進死角範圍，機車和行人都一樣，尤其行人過馬路最好能把手舉高，提醒大型車司機小心，機車則最好遠離大型車。
一位陳姓司機說，他開大型車近20年，最怕的是轉彎，因同業發生事故，10件有5件以上都是轉彎看不見死角發生的，他裝了很多照後鏡還是會有死角，如今加裝視野輔助器，雙重監視大大降低視野死角。
李輝宏今天帶領到虎尾外環道，以大型車在路口實地操演用路人和大型車如何確保安全，他說，視野輔助器已納入驗車項目，違者最重可註銷牌照，罰責重，但用路人為保命，自己走路或騎機車務必養成「慢看停」「走離大型車」「舉手示警」等習慣，多一分防範少一分危險。
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