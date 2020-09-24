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內輪差、視野死角奪命？ 大型車駕駛：也會有不安感
大型車輛行駛道路時常因視線死角及轉彎內輪差，造成傷亡事故頻傳，麻豆監理站今天召集轄內遊覽車、貨運及客運車輛等運輸業大型車職業駕駛人，舉辦「行車視野輔助系統」教育訓練，加強駕駛人對系統操作熟悉度並提升相關知識。
參與訓練的大貨車駕駛表示，開大型車多年，之前轉彎只能透過照後鏡和轉頭目視查看車身四周是否有車輛或行人，視線盲點的問題總是讓內心有一股不安定感，現在學會利用行車視野輔助系統，再加上原有的照後鏡等裝置，已可消除大部分的行車視野死角，對行車安全有相當大的幫助。
監理站安排課程除法規宣導和行車安全講習外，也採實車體驗教學，提供駕駛人親身實際操作視野輔助系統，現場比對照後鏡視角與視野輔助呈現畫面之落差，可充份瞭解視野輔助設備功能，讓原本照後鏡看不到的死角，透過系統鏡頭和螢幕變得清晰可見。
麻豆監理站長蔡娟娟表示，為降低大型車輛視野死角風險，公路總局已規定自107年起新出廠大型車輛均應設置行車視野輔助系統才能新領牌照，自今年1月1日起更將該設備列為所有大型車定期檢驗項目，未裝設者將無法通過驗車；同時也呼籲所有大型車輛駕駛人，車輛依法規裝設的系統設備務必要落實使用，共同守護用路人的安全。
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