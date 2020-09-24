北市警訂定「中秋烤肉限制」 基層反彈：不近人情

中秋節將至，台北市警局近日要求各所屬機關不得在駐地內烤肉，且烤肉活動僅開放單位成員參加，引發基層反彈，佳節無法返鄉已經很無奈，警高層還定下無意義的規定，實在不近人情。

台北市警局初步回應，並未限制各機關舉辦烤肉活動，也未禁止邀請鄰里、警友參與活動，僅是因應疫情，提醒各單位在活動期間注意防疫措施，同時也應盡量避免打擾周遭居民安寧。

據悉，台北市警局疑似為了避免民眾觀感不佳，近日在一次週報會議中，要求各警分局、派出所勿在駐地內辦中秋烤肉活動，須另尋其他場地辦理，且活動「盡量不要邀請外人」，僅限單位成員參加。

基層員警表示，往年中秋節在警局駐地內烤肉，既解鄉愁，也增加同事、警民之間的互動，勤餘的同事把肉烤好，會送給輪值員警共享，為單位氣氛、同事間的感情加溫，也能藉此機會，與地方鄰里聯絡感情，今年警局定下這樣的規定，一點都不近人情。

去年中山分局大直派出所員警在駐地內烤肉，遭到民眾惡意檢舉，消息一出，該名檢舉人不僅引發眾人不滿，內政部長徐國勇也出面表示，為體恤佳節無法返鄉的警察，派出所辦烤肉並無不當。