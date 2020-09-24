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新北工地職災一人死亡 勞檢處勒令暫時停工調查
新北市板橋區一處工地今天上午發生工安意外，一名潘姓女員工從11樓電梯井墜落，送醫急救後死亡。市府勞工局勞檢處出動稽查，初步發現潘婦未使用安全帶，已勒令暫時停工；雇主是否涉嫌違反職業安全衛生法，調查後將移送檢方偵辦。
今天上午8點40分左右，板橋環河西路4段與華江五路交叉口工地潘姓（60歲）女員工上午驚傳墜落死亡，新北市勞檢處派員檢查，初步調查發現，潘姓員工在離地約51公尺高的電梯井從事物料吊掛作業，卻未使用安全帶，不慎墜落，消防局緊急送往板橋亞東醫院急救，最後仍不治死亡。
勞檢處目前已要求現場停止作業，並將協助家屬職災慰助，轉送勞保局提供協助。至於雇主是否涉嫌未提供勞工足夠防護具，導致發生職災死亡，如確認屬實，將依職業安全衛生法移送法辦。
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