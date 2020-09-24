聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊覽車左轉撞騎士 彈飛倒送醫搶救恢復心跳
宋姓遊覽車司機今天上午7開車行經中央北路二段，綠燈左轉時，與對向直行的陳姓機車騎士發生碰撞，騎士當場噴飛倒地，失去呼吸心跳，所幸送醫急救恢復心跳，目前在加護病房觀察，詳細肇事原因尚待釐清，全案朝過失傷害罪嫌偵辦中。
今天上午7時許，62歲宋姓司機開著遊覽車行駛在中央北路二段，正要左轉近中央北路二段350巷，對向車道的41歲陳姓騎士，依照綠燈直行，左彎車與直行車發生碰撞，騎士人車迅速倒地，陳男彈飛到對向車道，幸好對向車道車輛緊急煞車。消防人員到場救援，陳失去生命徵象，緊急送醫搶救，恢復呼吸心跳，正在加護病房觀察。
據悉，宋經酒測後無酒駕，陳則抽血釐清。警方指出，兩方疑似均未注意車前狀況，詳細肇事原因尚待釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言