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遠東化纖道生油外洩 毒物專家指吸入會導致腦部受影響
遠東化纖新埔總廠昨晚發生道生油外洩，大量苯基化合物隨氣流擴散新竹、苗栗地區，造成民眾紛紛反映味道噁心，甚至感到身體不適，晚間9點後更發生大火，縣府環保局第一時間以用採樣鋼瓶收集氣體，將作為後續開罰基準，並將持續以光離子偵測器（PID）巡查。
中國醫藥大學新竹醫院急診室主任、急診醫學毒藥物委員游俊豪指出，化學合成物在燃燒時會產生大量對人體有害的物質，尤其是碳氫化合物，初期吸入會導致腦部受影響，民眾會因此感到頭暈、噁心，而且化合物對於呼吸道也具有刺激性，產生咳嗽、甚至是對眼睛黏膜的刺激，出現身體不適都建議立刻就醫。
縣長楊文科在昨晚10時許也趕赴遠東化纖了解情況，對於油氣外洩造成鄉親身體不適，他感到十分抱歉，並表示縣府會強力監督遠東化纖，要求遠東徹底改善一再出現道生油外洩的情況，並負起應該負的責任。
縣府目前已要求遠東化纖新埔廠全面停工，後續會由環保局蒐集到的氣體樣本確認，並進行開罰，至於有部分家長反映是否會停課，縣府則回應目前沒有學校會因此停課，並承諾會向遠東化纖咎責。
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