防治車禍死亡事故 高市推「交通巡邏箱」

高雄市A1（車禍發生人員當場或24小時內死亡）事故人數去年回升，市府把防治A1事故列為重點，副市長林欽榮今表示，已組成專案小組，設定目標將A1死亡人數降至少3%以上，並加強教育宣導、改善道路工程及今起提升見警率。

高雄市107年A1事故280人，去年增加到351人；今年上半年又有175人。林欽榮和相關局處長今在第5大肇事路口民族、十全路宣布防治政策。交通局長張淑娟說，高雄市汽機車數量約300萬輛，汽機車多，相對發生事故風險就比較高。

張淑娟說，108年共有200人因為A1事故死亡，受傷也有5萬9539人，平均一天160人因車禍受傷。易肇事路段主要為民族路、高楠公路沿線，尤其車多的省道民族路，更包辦高雄市易肇事路段前1、2、4、8名。

張淑娟說，交通量大，肇事率也高，發生事故的路段，其中又有60%是發生在路口，前3名易肇事路口分別為凱旋和中山路口、三多和中正及建軍路口、建武、大順路口等。車禍原因多為側撞、闖紅燈、沒保持行車安全距離等。

警察局表示，交通崗見警率提高，人數從147人增加73人，目前共220人，離峰時也推出「交通巡邏箱」，過去巡邏箱都是針對治安、金融，現在針對易肇事路口推出交通巡邏箱要求警力簽巡，並留10分鐘以上，提升見警。

工務局表示，配合防治對策，工務局檢視路口路叢高度，有路口樹叢高1公尺，已妨礙駕駛員視線，如技擊館周邊樹叢從1公尺降到40公分；另樹木生長快也會遮蔽號誌，也將對路樹修剪，並整治路平、增加標誌標線，提高用路人安全。

林欽榮說，2018到2019年A1突然升高，要痛定思痛，市府設定目標將A1死亡200人往下降至少3%以上，並要有執法、教育、工程手段，道安會報也成立易肇事路口段的防治推動小組，因為易肇事路段有省道，交通部也允諾派公路總局人員參加防治小組，中央、地方一起防治。