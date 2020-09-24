影／疑機艙電線走火 彰化王功外海火燒漁船1死1獲救

高雄籍「佑承3號」漁船昨晚於彰化外海失火，海巡署第四巡防區獲報後派遣兩艘航艇前往救援，共救出兩名船員，其中一名李姓船員現場無生命跡象，經送醫搶救仍不治；由於風勢助燃，漁船火勢燃燒猛烈，今早6時許，漁船全面燒燬並沉沒海中。

昨日下午3時48分，台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台通報，指稱於彰化王功外13海浬，有一艘高雄籍「佑承3號」漁船失火，火勢燃燒猛烈，情況危急，海巡人員立即派遣PP-10060巡防艇前往救援，另申請空偵機加入救援行列。

海巡署第四巡防區通報失火漁船上2名船員已由附近作業漁船「宏昇昌」先行救起，巡防艇到場後，順利將2名船員接駁至艇上，其中65歲李姓船員現場無生命跡象，立即由海巡人員實施CPR急救，昨日下午5時44分，由空偵機將該傷患吊掛至梧棲運動場，送往台中梧棲童綜合醫院搶救。

院方表示，李男現場已無呼吸心跳，醫療團隊接到人時不斷施以急救，經搶救後仍宣告不治。

「佑承3號」出港時，船上共有柴油1萬2千公升、機油2千公升、2桶20公斤瓦斯，由於風勢助燃，使火勢猛烈，台中海巡隊再增派PP10022艇前往噴水救火，今天上午6時17分，漁船已全面燒燬，並於麥寮外海6.3浬處沉沒海中，7時48分現場油污已逐漸沖散。