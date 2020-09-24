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又有口罩國家隊出包？ 淨新疑私產口罩 負責人30萬交保
高雄市檢調接獲情資，口罩國家隊「淨新」科技疑違法私設生產線製口罩；專案小組深入追查發現，淨新另外在左營等地私自生產醫用口罩，許姓負責人許振曆父子涉嫌違反藥事法，訊後命2人30萬元、20萬元交保候傳，全案擴大追查口罩原料來源及流向。
檢調前天會同高雄市府衛生局，兵分多路搜索淨新可疑產線及負責人住處等地，查獲口罩生產機台及熔噴不織布等原料，並通知許振曆等人到案說明。
專案小組深入調查發現，淨新雖然領有合法醫療器材製造許可證，但只能在三民區銀杉街廠房5樓生產醫用口罩，但淨新卻私自在其他樓層、甚至左營大中二路私設醫用口罩生產線。檢方漏夜訊問，認為許振曆父子涉嫌違反藥事法，依未經核准擅自製造醫療器材罪，命2人30萬元、20萬元交保，全案擴大查辦。
先前新北市加利科技口罩遭爆涉嫌混充大陸製口罩供國家徵用時，加利負責人林明進就曾影射淨新拒繳徵用量，才導致連串問題；淨新科技當時曾喊冤，表示絕無不配合徵用、專接外單情事，「完全沒有這回事」，從疫情發生以來，他們就是盡好本分，替國家防疫工作盡心。
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