影／獨居翁家中跌倒多日無人知 鄰居驚覺有異警急救

獨居的61歲陳姓男子，上月間跌倒受傷行動不便，附近熱心鄰居得知後，協助照看並關注老翁狀況，9月15日發現老翁多日未外出，便通報警方到場關心，警方進到屋內發現還有微弱的回應聲，但僅能從門縫看到老翁就躺在門邊，房門內外均堆滿寶特瓶，房門也被雜物卡住無法順利打開，最後靠著警消人員的共同合作，以及老翁堅強的意志力，終於順利將倒地不起的老翁從房內救出，送往醫院救護，休養進食後已無大礙。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警，9月15日中午巡邏時，接獲民眾報案，表示鄰居有名獨居老伯伯近日跌倒行動較不便，已數日未見其出門，擔心其發生意外，請警方前來關心。

警員顏英全、巫瑞庭到場後見到大門微開，對內呼喊詢問是否有人在家均無人回應，警方持續呼喊並進入屋內逐步查看，聽見1樓房間內有微弱的聲音，房門留有些微縫隙，往內查看，赫見1名老翁躺在地上，意識清楚但無力起身，老翁表示身體不適且已多日未進食及喝水，警方見狀便先行通知119到場救護。

等待救護期間，由於老翁就躺在門邊，警方深怕強力打開門會撞到老翁，便利用手機伸入房門縫隙拍攝，以清楚門後擺設狀況，這才知道門後堆滿了寶特瓶還有老翁平時使用的助行器，警方便嘗試溝通讓老翁用手將門後的東西撥開，終於順利將門打開，由救護人員到場協助老翁送醫，鄰居見到救護車離開，立即向警方關心老翁狀況，聽到老翁生命跡象穩定的消息才終於放下心來，向辛苦的警消人員致謝。