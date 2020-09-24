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吉卜力正夯 員警小編改編成吸睛梗圖提醒網路交友詐騙
台南市永康警分局因轄區最近老是出現「外國軍官」利用假交友手法詐騙，特別以網路正夯的「吉卜力寫真圖」取得授權製作系列梗圖，今天推出提醒民眾注意此類詐騙手法。
永康分局結合金融機構、超商及賣場等民間力量合作攔阻詐騙，守護市民財產，今年至9月中旬已成功阻詐達160件，其中「假交友」手法就佔92件。
永康分局表示，假軍官詐騙層出不窮，日前又有婦人透過社群認識「外國軍官」，朝夕噓寒問暖之下，漸漸培養出感情，軍官突向婦人稱財產遭海關扣押，苦求婦人解救，婦人就到銀行要匯款至對方指定帳戶，所幸行員驚覺有異報警確認是「愛情詐騙」。
員警指出，最常見的詐騙是「假色情交易」，詐騙集團利用交友軟體以帥哥美女頭像來吸引注意，隨機加好友並表示「可援交」、「伴遊」或「裸聊」，待被害人上當後即透過恐嚇騷擾方式，讓被害人懼怕「遇害」或「曝光」，而不得不匯款。
另一種則是「感情詐騙」，詐騙集團常盜用外國俊男美女圖像，並謊稱是國外軍官、醫官、聯合國官員或商人，透過每日假意噓寒問暖或投其所好，讓被害人以為遇到知己而卸下心防，時機成熟後就開始示弱，利用各種話術取得被害人信任，騙取同情，讓被害人心生憐憫而「出手解救」。最常見的就是「寄來的財產被海關扣押」、「自身或親人生病需手術費」及「共同投資獲利」等。
警方呼籲民眾遇不認識的網友搭訕，切勿輕易上當匯出錢財，更不要傳任何身分證件或拍攝隱私照片給對方，以免個資外洩，遭詐騙集團利用，惹麻煩上身。
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