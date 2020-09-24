影／退役後無業缺錢 22歲男割頸搶小黃運將今送辦

22歲黃姓男子今年1月退役後無業，昨天下午在台中市搭乘66歲李姓男子的計程車，聲稱到龍井區南寮步道，卻在山區亂繞後趁四下無人，涉嫌持美工刀勒脖畫頸恐嚇交出錢財，搶走2000多元現金皮夾逃逸；警方根據遺留現場美工刀加上監視器昨晚9時44分逮捕黃男，黃稱缺錢花用犯案，警方經偵詢後，今天依加重強盜罪嫌法辦。

警方調查，黃姓男子為台中市大肚人，高職畢業後，服志願役士兵二年，今年1月退役後無業，四處為家，無固定工作，2月犯竊盗案。黃男在落網後，警方從他身上找到1065元，他聲稱搶來的二千多元拿來吃冰、買菸、飲料，付第二輛計程車資，以及住宿費。

李姓計程車司機脖子被畫一刀長達12公分，幸未傷及動脈，自行開車求救；光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說，被害李姓男子到院後意識清醒，頸部前方與左方有深及氣管切割傷，深六公分，幸運的是頸部動脈、靜脈都沒有大出血，已順利縫合，無生命危險。

李男向警方表示，昨天下午1時50分一名男子在台中市區攔車，表示要到龍井區南寮步道，中途又說要到國際街訪友，不斷在山區繞行山路，後趁山區無人說要下車，突然勒頸，隨後持美工刀他脖子劃一刀，喝令拿出錢來，他交出裡面有二千多元的皮夾，請對方放過他，直到搶匪離去後，他連忙開車到附近工地求救，報警送醫。

警方查出，歹徒下車時把美工刀掉在現場，徒步往龍井區逃逸，下午3時40分步行到龍井區公所附近冰店吃冰，再到對面超商買飲料、菸，並且以i-bon叫車計程車，4時5分搭計程車抵沙鹿區北勢東路靜宜商圈下車，花700元投宿汽車旅館。