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影／銀行機警通報 台南警網逮捕車手

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團向許姓女子取得金融帳戶當人頭帳戶後，許昨天下午到台南市東區銀行要提款20萬元，行員機警報警處理後，集團成員又以LINE聯繫許要求其盡速提領，並約定東寧路面交現金，市警一分局東寧所員警到場埋伏，逮捕鄭姓男車手，警詢後今天依詐欺罪嫌移送南檢法辦。

東寧派出所昨天下午2點獲某銀行通報，稱許姓女子（19歲）到該銀行要提領20萬元，黃姓行員於辦理臨櫃業務時發現她神情緊張，急欲提領20萬元，經關懷提問。許女表示在交友軟體認識一名男網友，聊天時透露自己在找兼職工作，男網友即向其邀約稱可提供一份輕鬆的兼職工作，只要提供自己的帳戶即可。

許女透過LINE告知款項匯入帳戶時，立即將帳戶金額領出並交付予公司指定外務，即可賺取領出款項之1%做為薪水。黃姓行員一聽內情，直覺反應她遭受利用做為人頭帳戶，馬上通知警方到場處理，東寧派出所警員盧詩萍、張榮峰等2員執行巡邏勤務獲報後，立即前往查處。

員警將許帶回派出所釐清案情，男網友又以手機LINE聯繫要求其盡速提領20萬元，並約定東寧路巷內交付現金，警方得知此一情資，東寧所副所長陳明選立即率員至面交地點附近埋伏，待取款車手出面索取詐騙款項時，立即上前逮捕，犯嫌鄭姓男車手（19歲）經詢問後，和許女都依詐欺罪移送南檢法辦。

鄭姓男車手取款時被當場逮捕。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男車手取款時被當場逮捕。記者黃宣翰／翻攝

車手 詐騙集團

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