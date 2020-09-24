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無人機立功！ 漁船涉嫌拖網捕撈全都錄 最高罰15萬元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

海巡署中部分署第三岸巡隊發現芳苑海域有一艘漁船疑似使用拖網捕魚，出動無人機區隊前往空拍蒐證，錄下網板水位拖網，函送彰化縣政府漁業科，最高可罰款15萬元。

海巡署第四巡防區指揮部雷達操作員發現彰化芳苑海域，疑似有漁船在3浬內違規拖網作業，通知海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊蒐證，經緯度定位確認在3海哩內拖網，但登船後，船長和船員矢口否認使用拖網，船上卻有拖網機具，船長辯稱有設備卻無從使用。船上的魚簍裡裝滿各種食用魚、蝦，船長堅稱是使用一般漁網捕撈。海巡署中部分署第三岸巡隊今天把相關事證函送彰化縣政府漁業科裁處。

海巡署第三岸巡隊表示，對於漁業法規定，3海哩內是拖網漁船禁漁區，違反規定將處3萬到15萬罰款，情節重大可撤銷漁業證照和幹部船員執業證書。民眾發現漁船違規可撥打「118」專線檢舉，以保護海洋資源。

海巡人員在船上找到魚蝦。圖／海巡署提供　　
海巡人員在船上找到魚蝦。圖／海巡署提供　　

海巡署 空拍 無人機

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