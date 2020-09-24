「感恩的心、感謝有您」 慈濟贈中市交大員警木匾

慈濟基金會中區榮董團隊紀邦杰醫師及黃啟哲師兄，因感念在第一線執勤的員警，維護治安平穩及交通安全外，更協助防疫查察及宣導等各項措施，雖不及醫護人員的辛勞，但也堪稱「防疫守門人」，22日下午率20位慈濟師兄姐帶著18幅證嚴法師靜思語木匾、靜思語好話百句等物品，贈予交通警察大隊長及所有與會的組、室、中心主管及外勤中隊員警等，致贈儀式簡單隆重。

慈濟中區榮董團隊為提倡品德教育及推廣靜思語智慧，特別訂製精緻的靜思語木匾，22日下午利用交通警察大隊開會時間致贈靜思語木匾18幅給交通警察大隊，慈濟師兄姐期望大家在工作上都能平安順利，疫情也能快快過去，並以感恩的心祝福所有的人！