北市萬華警內憂外患不斷 基層評首長：人很好但很蠢

台北市萬華區近期竊盜、賭博案件頻繁發生，除了轄區警方「皮繃緊」努力破案，部分基層員警透露，「安內攘外，萬華分局治安問題，其實是因為內部不安定」，更直指主因是領頭的分局長張隆興「人很好，但很蠢」。

萬華分局長張隆興，曾任台北市警局後勤科科長、台北市南港分局長，去年4月12日接任萬華分局。剛接任萬華分局時，大刀闊斧「要向色情行業宣戰」，祭出優渥功獎讓基層員警趨之若鶩，狂抄萬華區轄內性工作者，不少警員甚至將瞄頭指向年長的性工作者，只是這些「做一次只賺600元」的性工作者一被查獲到案，就依社會秩序維護法開罰1500元，流鶯人權問題再次被挑起。

不久後張隆興被市議員質疑「浮報嘉獎」，又對內宣布取消獎勵，但為公務員者，誰會因此「不再認真抓」？同樣高壓卻裡領不到說好的功獎，引發基層員警反彈「怎麼有被分局長詐欺的感覺？」

去年10月底，萬華分局警方在張隆興指揮下，「圍剿」地方知名地標「鑽石大樓」，找來支援警力以圈圍、封鎖的方式強勢掃蕩大樓內應召站，當時萬華分局高調出面宣稱，誓言掃蕩轄內色情場所，但基層警認為，「新官上任三把火，過兩個月還不是新的業者進駐大樓」，日前又有網紅前往該處「朝聖」，錄下不少爆乳鶯燕，此情此景比起當初宣示，情何以堪？

其實張隆興掌管萬華分局1年多，毀譽參半，基層普遍認為「老闆人很好，資源很足」，上級認為「很努力」，但對刑事單位運作不甚了解，就連員額不到50人的偵查隊，近期因中階幹部「要績效也要公文好棒棒」，平調、統調至少有8人要「落跑」，這樣嚴重人才流失的問題也完全不知情，不免被人笑話「人很好但很蠢」「根本不知道內部有妖孽在作怪」「分局長？呵呵」。

萬華分局本屬甲等繁重轄區，以豐富人文、多元結構為特性，不是等閒之輩能掌控，如今只見轄區警方一片死氣沉沉，當然不是靠「假嗨」來提振士氣，而是靠機關主管對內用心仔細管理、解決內部問題，才能掌控轄區治安。