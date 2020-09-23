轎車闖紅燈慘釀1死1傷 警分局擬3策略加強宣導
高雄市楠梓昨晚發生闖紅燈嚴重死傷車禍，轎車搶快闖紅燈肇事，造成機車騎士夫妻天人永隔。轄區楠梓分局火速加強路口交通宣導，編排勤務取締超速，夜間擬在易肇事路口安排巡邏車警示燈輔助視線，希望能有效降低路口車禍。
加昌、瑞屏路口緊鄰後勁夜市、加工出口區，高雄當地人都知道，該路段極容易「出事」。警方分析，該路口今年1月至8月底共發生9件車禍，員警取締118件違規；推斷應是該路段多時相號誌，又有捷運站樑柱﹐分隔島植栽影響視線。該路段昨天再發生違規闖紅燈肇事死傷車禍，引發社會關注。
警方今天傍晚迅速在路口設置「請勿超速，行車注意安全」、「車輛停讓行人，行人走行穿道」等宣導交通安全告示牌，並安排巡邏車警示燈、加強取締勤務。警方同時安排志工在路口宣導，利用駕駛人停等紅燈時，提醒駕駛跨越路口時務必遵守交通號誌、注意路口狀況、禮讓行人及轉彎時注意視線死角。
另外，警方也指出，該路口加昌路東往西方向僅設有1組交通號誌，且與沿線路口號誌不同步，建議交通局多增設一組加強警示功能，並調整號誌時相連鎖，以免駕駛誤以為是綠燈而闖紅燈，希望有效減少違規。
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