三峽4旬情侶陳屍屋內 最後留言：對不起家人

新北市三峽區一對年過40歲的情侶，前天遲遲沒到共同經營的火鍋店上班，員工也連絡不上人，家屬前往住處也無人回應，請警消前來破門後才發現，2人已陳屍屋內。示意圖／ingimage

新北市三峽區一對年過40歲的情侶，前天遲遲沒到共同經營的火鍋店上班，員工也連絡不上人，家屬昨前往住處後，按門鈴、打電話都無人回應，請警消前來破門後才發現，2人已陳屍屋內，現場則留有一封遺書，自述「對不起家人」。警方初步排除為他殺，詳細案情仍待進一步釐清。

經查，47歲劉姓男子與43歲陳姓女子在三峽大有路上經營火鍋店，前天卻沒來上班，因2人生前曾向員工透露輕生念頭，員工不敢大意，當晚立刻連絡家屬。

但，不論家屬撥了多少通電話，2人皆無接聽，家屬只好於隔天直接到學成路住處敲門，無奈仍無回應，便請警消人員前來協助，破門而入後，驚見2人倒臥在床上，已明顯死亡。

據悉，現場門窗緊閉，並無打鬥及外力入侵的痕跡，死者生前曾向家屬透露有龐大金錢壓力，現場則留有一封遺書，自述「對不起家人、活得很累」等字句，並要其他兄弟姊妹，好好照顧父母。

警方表示，初步排除他殺可能，詳細案情仍待調查後進一步釐清。

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