澎湖南方四島東嶼坪海域 7旬老翁浮潛溺水死亡
彰化吳姓老翁隨團抵澎湖旅遊，今天在東嶼坪海域進行浮潛時，不慎發生溺水意外導致昏迷，經岸巡與醫護人員急救仍不幸死亡，已報請檢警相驗以釐清死因。
第七岸巡隊表示，今天上午獲報望安東嶼坪與西嶼坪間海域，有民眾浮潛時發生溺水意外，船公司人員救回東嶼坪岸際，由安檢與醫護人員急救，仍宣告不治。
岸巡指出，死者是家住彰化的70歲吳姓老翁，此次偕太太隨團前來澎湖旅遊，今天搭乘快艇前往南方四島旅遊，下水後不慎發生溺水昏迷，經岸巡等救援，仍不幸死亡，報請檢警相驗調查死因。
海洋國家公園管理處表示，南方四島國家公園海域，在每年4至9月開放民眾在水域浮潛等活動，沒想到在僅剩1個星期的期限內，傳出遊客潛水意外，籲請遊客在進行水上活動時，要注意海象變化和自身健康狀況，避免憾事再發生。
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