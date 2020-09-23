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男子破壞露營區喇叭鎖進屋洗澡、睡覺 得手多次才被抓
魏姓男子今年5月間到新北市貢寮區一處露營區，涉嫌破壞房間喇叭鎖後，進去洗澡、睡覺，還想偷走房內衛生紙，當場被逮。警方查出，魏在今年3、4月間也曾多次擅闖露營區房間，警詢後送辦。基隆地檢署偵結，依竊盜、毀損、侵入住宅罪嫌將魏起訴。
檢警調查，魏男今年5月12日凌晨5點多，到陳男經營的露營區，徒手破壞B21號房間的房門喇叭鎖後，侵入房間使用設施。陳在同日上午9點多，發現魏在房內，還偷了1包價值20元的衛生紙，報警將他逮捕。
檢警查出，魏男今年4月23日凌晨4點多到陳經營的露營區，破壞B24號房間喇叭鎖後，進入房間使用設施。同月25日魏男故技重施，又趁凌晨破壞B22、B23、B24號喇叭鎖，侵人房間使用房用物品。過了2天，魏男以打開窗戶方式，進入陳男露營區B21號房間，使用房內物品。
魏男在警詢和檢方偵訊時都承認犯行，檢方指出，魏男破壞喇叭鎖導致不堪使用，涉犯毀損罪；從房門或窗戶進入露營區房間涉犯侵入住宅罪；拿走房內衛生紙涉犯竊盜罪。
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